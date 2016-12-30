CNN розповів про перші рішення Росії у відповідь на нові санкції США

Про це CNN повідомив представник американської влади.

Перший крок Росії був зроблений в четвер, коли російська влада вирішила закрити англо-американську школу в Москві. "Таким чином, російський уряд закриває американцям та іншим іноземцям допуск до школи, до якої ходять діти співробітників диппредставництв США, Великобританії і Канади", - сказано в повідомленні.

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За даними джерел CNN, також прийнято рішення закрити доступ до будинку відпочинку американського посольства в Срібному Бору.

Як повідомляв УНІАН, президент США Барак Обама підписав указ про введення нових санкцій проти Росії у зв'язку з хакерськими атаками, в яких Білий дім звинуватив Москву. Під санкції потрапили 5 відомств, включаючи ФСБ, ГРУ і Спеціальний технологічний центр, а також 6 фізосіб.

Reuters також повідомляє, що Сполучені Штати в четвер прийняли рішення про видворення 35 російських дипломатів і закриття двох дипмісій РФ у Нью-Йорку та Меріленді у відповідь на кампанію утисків з боку Росії проти американських дипломатів у Москві.