"Нам нічого додати": у Держдепі прокоментували рішення Путіна щодо американських дипломатів
21:14, 30 грудня 2016Світ
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У Держдепартаменті США бачили заяви президента Росії Володимира Путіна про відмову вислати з Росії американських дипломатів у відповідь на аналогічні дії з боку Вашингтона.
Ілюстрація REUTERS
Такий коментар дав представник американського зовнішньополітичного відомства «РИА Новости».
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«Ми бачили висловлювання президента Путіна. Нам нічого додати», - наводить агентство слова представника Держдепу.
Як повідомляв УНІАН, МЗС РФ вніс пропозиції Путіну оголосити 35 американських дипломатів в Росії персонами нон грата. Нагадаємо, США ввели нові санкції проти Росії у зв'язку кібератаками. Крім того, США видворяють 35 російських дипломатів і їх сім'ї.
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