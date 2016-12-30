"Нам нічого додати": у Держдепі прокоментували рішення Путіна щодо американських дипломатів

Такий коментар дав представник американського зовнішньополітичного відомства «РИА Новости».

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«Ми бачили висловлювання президента Путіна. Нам нічого додати», - наводить агентство слова представника Держдепу.

Як повідомляв УНІАН, МЗС РФ вніс пропозиції Путіну оголосити 35 американських дипломатів в Росії персонами нон грата. Нагадаємо, США ввели нові санкції проти Росії у зв'язку кібератаками. Крім того, США видворяють 35 російських дипломатів і їх сім'ї.