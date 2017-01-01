Прем'єр Туреччини: Вбивця 39 осіб в нічному клубі не був одягнений в костюм Санта-Клауса

Прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йилдирим заявив, що поки неясно, хто несе відповідальність за напад, проте вже спростував первинну інформацію про те, що озброєний чоловік нібито був одягнений в костюм Санта-Клауса, передає Російська служба Бі-бі-сі.

"Це неправда", - відповів прем'єр на питання журналістів. Він також додав, що нападник, який утік з місця події до приїзду поліції, залишив зброю в клубі.

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"Поліція і сили безпеки будуть ділитися інформацією у міру просування розслідування", - сказав Йилдирим.

Раніше міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що серед загиблих в нічному клубі - щонайменше 16 іноземців. За даними агентства Анадолу, в числі жертв - громадяни Саудівської Аравії, Марокко, Лівану та Лівії.

Також відомо, що була вбита 19-річна ізраїльтянка.

Губернатор Стамбула Васип Шахін також повідомляв, що один із загиблих був турецьким поліцейським.

Як повідомляв УНІАН, у новорічну ніч озброєний грабіжник відкрив вогонь в нічному клубі Reіna в історичному районі Стамбула Ортакей, де перебувало понад 500 осіб.

За свідченнями очевидців, нападник розстріляв охоронців на вході. В результаті атаки 39 осіб загинуло (у тому числі 16 іноземців) і 69 отримали поранення. Про долю нападника поки нічого невідомо. Влада вже кваліфікувала напад як терористичний акт.

Посольство України в Туреччині повідомило, що в даний час українців серед упізнаних тіл жертв немає.