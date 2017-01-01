ЄС і США засудили кривавий новорічний теракт у Стамбулі
Міжнародна спільнота засудила скоєний у новорічну ніч кривавий напад на нічний клуб Reina у Стамбулі, який призвів до загибелі щонайменше 39 осіб, значну частину з яких становлять іноземці.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Німеччини на мікроблозі в соціальній мережі Twitter, передає Deutsche Welle.
«Ми глибоко вражені й перебуваємо в жалобі разом з людьми в Стамбулі», - йдеться у повідомленні.
Канцлер Німеччини Анґела Меркель різко засудила напад і висловила співчуття президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану.
Читайте такожУкраїнка розповіла, як їй пощастило врятуватися з нічного клубу в Стамбулі
«Знову у Вашій країні завдали удару терористи. У Стамбулі вони нелюдяно та підступно напали на людей, які хотіли разом відсвяткувати прихід Нового року», - написала Меркель у Twitter.
Президент ФРН Йоахім Ґаук також рішуче засудив цей теракт у листі до турецького президента.
Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики й політики безпеки Федеріка Могеріні, своєю чергою, написала у Twitter: «2017 рік розпочався з нападу в Стамбулі. У наших думках ми поряд із жертвами та їхніми близькими. Ми надалі працюємо над тим, щоб запобігти таким трагедіям».
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також висловив співчуття у зв’язку з трагедією у Стамбулі.
«Трагічний початок 2017 року в Стамбулі. Мої думки з потерпілими від нападу та з турецьким народом», - зазначив генсек НАТО.
Державний департамент США назвав напад «жахливим злочином», скоєним саме в новорічну ніч, що ще більше свідчить про жорстокість нападників.
«Ми підтверджуємо підтримку Туреччини - нашого партнера по НАТО - з боку США у спільній рішучості вести боротьбу з усіма формами тероризму та перемогти його», - заявив речник Ради національної безпеки США Нед Прайс.
Крім того, президент країни Барак Обама запропонував Анкарі допомогу в розслідуванні нападу, повідомили в Білому домі.
Як повідомляв УНІАН, в новорічну ніч озброєний нападник відкрив вогонь у нічному клубі Reina в історичному районі Стамбула Ортакей, де перебувало понад 500 людей.
За свідченнями очевидців, нападник розстріляв охоронця на вході, і, за попередніми даними, увійшов до клубу в костюмі Санта-Клауса. В результаті атаки 39 людей загинули (зокрема 16 іноземців) і 69 зазнали поранень. Про долю нападника поки нічого невідомо. Влада вже кваліфікувала напад як терористичний акт.
Посольство України в Туреччині повідомило, що на даний час українців серед упізнаних тіл жертв немає.