ЄС і США засудили кривавий новорічний теракт у Стамбулі

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Німеччини на мікроблозі в соціальній мережі Twitter, передає Deutsche Welle.

«Ми глибоко вражені й перебуваємо в жалобі разом з людьми в Стамбулі», - йдеться у повідомленні.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель різко засудила напад і висловила співчуття президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану.

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«Знову у Вашій країні завдали удару терористи. У Стамбулі вони нелюдяно та підступно напали на людей, які хотіли разом відсвяткувати прихід Нового року», - написала Меркель у Twitter.

Президент ФРН Йоахім Ґаук також рішуче засудив цей теракт у листі до турецького президента.

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики й політики безпеки Федеріка Могеріні, своєю чергою, написала у Twitter: «2017 рік розпочався з нападу в Стамбулі. У наших думках ми поряд із жертвами та їхніми близькими. Ми надалі працюємо над тим, щоб запобігти таким трагедіям».

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також висловив співчуття у зв’язку з трагедією у Стамбулі.

«Трагічний початок 2017 року в Стамбулі. Мої думки з потерпілими від нападу та з турецьким народом», - зазначив генсек НАТО.

Державний департамент США назвав напад «жахливим злочином», скоєним саме в новорічну ніч, що ще більше свідчить про жорстокість нападників.

«Ми підтверджуємо підтримку Туреччини - нашого партнера по НАТО - з боку США у спільній рішучості вести боротьбу з усіма формами тероризму та перемогти його», - заявив речник Ради національної безпеки США Нед Прайс.

Крім того, президент країни Барак Обама запропонував Анкарі допомогу в розслідуванні нападу, повідомили в Білому домі.

Як повідомляв УНІАН, в новорічну ніч озброєний нападник відкрив вогонь у нічному клубі Reina в історичному районі Стамбула Ортакей, де перебувало понад 500 людей.

За свідченнями очевидців, нападник розстріляв охоронця на вході, і, за попередніми даними, увійшов до клубу в костюмі Санта-Клауса. В результаті атаки 39 людей загинули (зокрема 16 іноземців) і 69 зазнали поранень. Про долю нападника поки нічого невідомо. Влада вже кваліфікувала напад як терористичний акт.

Посольство України в Туреччині повідомило, що на даний час українців серед упізнаних тіл жертв немає.