У Чехії відкрили центр по боротьбі з пропагандою Кремля

В установі працюють 20 співробітників, які займаються моніторингом загроз, пов’язаних з радикалізацією політичних настроїв, тероризмом та запобігання кампаніям з дезінформації інших країн проти Чехії, передає Польське радіо.

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Центр відкрито після попереджень чеської контррозвідки про дії РФ, спрямовані проти Чехії. За оцінкою чеських спецслужб, кібервійна, що її ведуть в Інтернеті так звані «тролі», має на меті підірвати довіру до НАТО та установ Європейського Союзу, а також підтримувати популістські та екстремістські рухи.

Водночас президент Чехії Мілош Земан, відомий своїми проросійськими симпатіями, розкритикував ініціативу створення такого центру. Він заявив, що діяльність установи спрямована проти свободи слова і порівняв її з управлінням превентивної цензури в період соціалістичної Чехословаччини.

Як повідомила керівник Центру боротьби з дезінформацією та гібридними загрозами, створення цієї установи раніше узгодили зі службами безпеки країни, і жодних заперечень не було.

Як зазначається у повідомленні, питанням дезінформації і ймовірної гібридної війни, яку може ініціювати Росія, цікавиться чимало європейських держав. Фінляндія заявила, що країни Європейського Союзу і НАТО планують на її території створити центр запобігання гібридним загрозам. Минулого місяця німецьке агентство внутрішньої безпеки інформувало про посилення активності користувачів Інтернету, які пропагують російську точку зору, та про атаки проти політичних партій.

Аналогічні дії, пов’язані із захистом проти фейкової інформації, яку поширює китайська пропаганда, почала Індонезія.