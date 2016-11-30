"Боротьба за уми, душі і серця": посол Іспанії замислився про посилення протистояння пропаганді Путіна

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав під час виступу на VI іспансько-українському форумі журналістики «Суспільна думка і громадянське суспільство під час кризи: медійний наратив».

Читайте такожПорошенко: пропаганда РФ хоче підірвати основи європейського дому та віру в демократичні цінності

«Та пропагандистська машина, надзвичайно велика, яка є у Путіна, що їй протистоїть? Абсолютно нічого, немає жодної інституції, жодного органу, який би зробив свою пропаганду, тому що ми вважаємо, що наші цінності є настільки гарними і очевидними, що ми не робимо їм пропаганду, хоча мали б насправді пропагувати ці цінності», - сказав посол.

За його словами, сьогодні Україна переживає буремні часи, вона бореться за свою свободу, гідність і право.

«У цієї країни є вороги як внутрішні, так і зовнішні. Внутрішні вороги - це корупція і олігархат, а зовнішній ворог - це агресія Путіна», - додав посол.

«Ми говоримо про гібридну війну, про пропаганду як елемент цієї війни. Але я вважаю, що пропаганда є не просто елементом цієї війни, але є суттєвим і ключовим, є головним елементом у цій війні. Наша боротьба зараз - це боротьба за уми, душі і серця людей за кордоном, тому що українці і так добре розуміють, яка ситуація в їх країні», - сказав посол.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада депутати Європарламенту ухвалили резолюцію, спрямовану проти пропагандистського тиску Росії на країни Євросоюзу.

У резолюції наголошується, що ЄС повинен протистояти дезінформаційній кампанії і пропаганді таких країн як Росія, а також недержавних суб'єктів - таких як ІДІЛ, «Аль-Каїда» та інших насильницьких джихадистських терористичних груп.

У резолюції наголошується, що ворожа пропаганда проти Євросоюзу та його держав-членів намагається спотворити правду, спровокувати сумнів, розділити ЄС і його північноамериканських партнерів, паралізувати процес прийняття рішень, дискредитувати інститути Європейського Союзу і посіяти страх і невпевненість серед громадян ЄС.

Євродепутати констатували, що Кремль активізував свою пропаганду проти ЄС з часу анексії Криму і веде гібридну війну на Донбасі.