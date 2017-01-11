Трамп визнав причетність Росії до кібератак на США

Про це заявив обраний президент США Дональд Трамп в ході своєї першої прес-конференції після виборів.

«Я думаю, це була Росія», - сказав Трамп.

При цьому він додав, що хакерські атаки проти США здійснюють і інші країни. Зокрема, цим займається Китай.

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«У нас є кращі в світі фахівці з комп'ютерних технологій. Ми будемо працювати над тим, щоб забезпечити захист», - сказав Трамп.

Він також закликав журналістів звернути увагу не тільки на атаки хакерів, але і здобуту ними інформацію про його суперницю на виборах Хілларі Клінтон.

«Що ми дізналися зі зламаних серверів? Що Хілларі знала питання заздалегідь перед дебатами. Це неприпустимо. Якщо б таке стало відомо про мене, мене зняли з виборів», - заявив Трамп.