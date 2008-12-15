МЗС Росії стверджує, що Черномирдіна ніхто не чіпатиме

Міністерство закордонних справ РФ спростувало чутки, що з`явилися в деяких ЗМІ, про відставку Віктора ЧЕРНОМИРДІНА з поста Надзвичайного і Повноважного Посла Росії в Україні.

"Ці чутки не відповідають дійсності", - заявили УНІАН в Департаменті інформації та преси МЗС РФ.

Як повідомлялося, сьогодні ряд російських ЗМІ повідомили, що цього тижня до Державної думи Росії будуть внесені документи для призначення губернатора Московської області Бориса ГРОМОВА послом Росії в Україні.