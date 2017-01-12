Під час слухань щодо нового глави ЦРУ в сенаті перервали трансляцію після слова "росіяни" - ЗМІ
20:34, 12 січня 2017Світ
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Слухання в сенаті США щодо кандидатури нового глави Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Майка Помпео були перервані через відключення електрики.
Слухання по новому главі ЦРУ Помпео були перервані на слові «росіяни» / скріншот
Про це пише "Газета.Ru" з посиланням на C-SPAN.
Трансляція була перервана через 15 хвилин після початку на слові «росіяни».
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У момент, коли вона відновилася, один з учасників повідомив про відключення електрики.
Нагадаємо, номінант обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на пост секретаря департаменту оборони, генерал у відставці Джеймс Меттіс вважає, що президент Росії Володимир Путін намагається зруйнувати Організацію північноатлантичного договору (НАТО).
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