Під час слухань щодо нового глави ЦРУ в сенаті перервали трансляцію після слова "росіяни" - ЗМІ

Про це пише "Газета.Ru" з посиланням на C-SPAN.

Трансляція була перервана через 15 хвилин після початку на слові «росіяни».

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У момент, коли вона відновилася, один з учасників повідомив про відключення електрики.

Нагадаємо, номінант обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на пост секретаря департаменту оборони, генерал у відставці Джеймс Меттіс вважає, що президент Росії Володимир Путін намагається зруйнувати Організацію північноатлантичного договору (НАТО).