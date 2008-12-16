Автобус з російськими туристами упав у прірву в Ізраїлі: 24 загиблих

Кількість загиблих в результаті аварії туристичного автобуса на півдні Ізраїлю досягла 24 чоловік. Всі пасажири автобуса - туристи з Санкт-Петербурга, передає другий канал ізраїльського телебачення. Раніше "швидка допомога" повідомила про 10 загиблих і 45 поранених. Автобус, який перевозив туристичну групу, звалився в у прірву недалеко від курортного міста Ейлата.

РИА Новости