Кандидат в президенти Франції ледь не отримав ляпаса (відео)
01:54, 18 січня 2017Світ
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В Інтернеті з'явилося відео, як кандидат в президенти Франції від соціалістів, колишній прем'єр-міністр країни Мануель Вальс ледь не отримав ляпаса.
Мануель Вальс / REUTERS
Це сталося в Бретані на виході з мерії комуни Ламбаль, передає ТСН з посиланням на BFM TV.
Вальс вітався з людьми, які проходили повз. Один з них спробував дати екс-прем'єру ляпаса, але охоронці повалили хлопця на землю і не дали цього зробити.
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Un homme tente de gifler Manuel Valls à la sortie de la mairie de #Lamballe où il est en déplacement.https://t.co/B6TWfHmgsopic.twitter.com/kxm9e12tr2— Sihame Assbague (@s_assbague) January 17, 2017
За даними ЗМІ, нападником був 19-річний хлопець. Він був затриманий за звинуваченням в насильстві проти людини на державній посаді.
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