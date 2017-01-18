Кандидат в президенти Франції ледь не отримав ляпаса (відео)

Це сталося в Бретані на виході з мерії комуни Ламбаль, передає ТСН з посиланням на BFM TV.

Вальс вітався з людьми, які проходили повз. Один з них спробував дати екс-прем'єру ляпаса, але охоронці повалили хлопця на землю і не дали цього зробити.

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Un homme tente de gifler Manuel Valls à la sortie de la mairie de #Lamballe où il est en déplacement.https://t.co/B6TWfHmgsopic.twitter.com/kxm9e12tr2 — Sihame Assbague (@s_assbague) January 17, 2017

За даними ЗМІ, нападником був 19-річний хлопець. Він був затриманий за звинуваченням в насильстві проти людини на державній посаді.