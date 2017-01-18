Кандидат в президенти Франції ледь не отримав ляпаса (відео)

01:54, 18 січня 2017
Світ
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В Інтернеті з'явилося відео, як кандидат в президенти Франції від соціалістів, колишній прем'єр-міністр країни Мануель Вальс ледь не отримав ляпаса.

REUTERS

Це сталося в Бретані на виході з мерії комуни Ламбаль, передає ТСН з посиланням на BFM TV.

Вальс вітався з людьми, які проходили повз. Один з них спробував дати екс-прем'єру ляпаса, але охоронці повалили хлопця на землю і не дали цього зробити.

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За даними ЗМІ, нападником був 19-річний хлопець. Він був затриманий за звинуваченням в насильстві проти людини на державній посаді.

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Теги: #Вальс