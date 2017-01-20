Зоопарк пропонує відзначити Китайський Новий рік із пандами (відео)

13:55, 20 січня 2017
Світ
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У китайському зоопарку пропонують всім охочим відзначити Новий рік, що настає 28 січня, з родиною панд. 

Китайцям пропонують відсвяткувати Новий рік із пандами / REUTERS

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Протягом двох тижнів всім, хто заздалегідь зареєструється, дозволять побавитися із парою панд та їхніми семимісячними двійнятами.

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У звіринці впевнені: ведмедики будуть раді гостям та принесуть їм удачу в наступному році.

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Теги: #Новий рік#панди