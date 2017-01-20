Зоопарк пропонує відзначити Китайський Новий рік із пандами (відео)

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Протягом двох тижнів всім, хто заздалегідь зареєструється, дозволять побавитися із парою панд та їхніми семимісячними двійнятами.

Читайте такожУ мережі набирає популярності кумедне відео із пандою, яка грається зі сніговиком

У звіринці впевнені: ведмедики будуть раді гостям та принесуть їм удачу в наступному році.