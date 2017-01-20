Зоопарк пропонує відзначити Китайський Новий рік із пандами (відео)
13:55, 20 січня 2017Світ
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У китайському зоопарку пропонують всім охочим відзначити Новий рік, що настає 28 січня, з родиною панд.
Китайцям пропонують відсвяткувати Новий рік із пандами / REUTERS
Про це йдеться у сюжеті ТСН. Протягом двох тижнів всім, хто заздалегідь зареєструється, дозволять побавитися із парою панд та їхніми семимісячними двійнятами.
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Зустріти Китайський Новий рік із пандами пропонує один із зоопарків
У звіринці впевнені: ведмедики будуть раді гостям та принесуть їм удачу в наступному році.
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