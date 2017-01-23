Прем'єр Британії Мей 27 січня відвідає США для зустрічі з Трампом

Про це повідомив прес-секретар Білого Дому Шон Спайсер на першому повноцінному брифінгу для представників ЗМІ, трансляція якого відбувалася на телеканалі CBS News.

Як зазначив речник Білого Дому, зараз ведеться підготовка до першої зустрічі Трампа та Мей. Спайсер не став відповідати, чи збирається Трамп впродовж поточного року у відповідь здійснити державний візит до Британії.

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"Ми радіємо, що прем'єр-міністр Мей прибуває у п'ятницю. Ми очікуємо цього з нетерпінням. Я впевнений, що дискусія стосуватиметься торгівлі", - сказав Спайсер.

За його словами, поки що немає планів для проведення спільної прес-конференції Трампа з Мей, але робота з командою голови британського уряду щодо програми візиту продовжуватиметься.

Речник наголосив, що Трамп отримав дзвінки від понад 80 іноземних лідерів, які привітали нового президента з перемогою на виборах.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Британії Тереза Мей стане першим іноземним лідером, з яким Дональд Трамп проведе зустріч після вступу на посаду президента США.