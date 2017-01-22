У Білому домі розповіли, коли відбудеться перша зустріч Трампа з лідером іншої держави

Зустріч відбудеться в четвер у Вашингтоні, повідомив представник Білого дому Шон Спайсер, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Спайсер також повідомив, що Трамп домовився про зустріч у президентом Мексики Енріке Пенья Ньєто, яка повинна відбутися 31 січня.

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Як очікується, на зустрічі Мей і Трампа буде обговорюватися договір про вільну торгівлю після вступу в силу "брексита", а також ситуація в НАТО, Євросоюзу та Росії.

10 січня Даунінг-стріт повідомив про те, що Трамп провів телефонну розмову з Мей і запросив прем'єр-міністра Британії приїхати до нього в Сполучені Штати "як можна швидше".

Як зазначалося в повідомленні, в ході розмови Мей і Трамп висловили єдину думку про намір зберегти особливі стосунки Британії та США.