Трамп на 100% запевнив у дотриманні зобов'язань США перед НАТО – прем’єр Британії

Про це вона сказала на спільній прес-конференції з Трампом.

"Щодо співпраці в галузі оборони і безпеки ми об'єднані у нашому визнанні НАТО як бастіону колективної безпеки. І сьогодні ми знову підтвердили наше непохитне зобов'язання перед Альянсом. Пане президенте, я думаю, ви сказали, ви підтвердили, що ви на 100% за НАТО", - наголосила Мей.

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Вона також повідомила, що обговорила з Трампом важливість продовження забезпечення Альянсу всим необхідним у протистоянні тероризму та кібервійнам.

Окрім того, голова британського уряду наголосила, що погодилася продовжувати докладати зусилля для заохочення європейських лідерів дотримуватися зобов'язання стосовно виділення не менше 2% від ВВП на оборону, щоб "наш тягар був якомога справедливіше розподіленим".