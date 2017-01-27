Росія провела масштабне нарощування військової потужності на східному фланзі НАТО - Маккейн

Про це Маккейн повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він зауважив, що «війна Росії в Україні вбила понад 10 тис. українських військових і мирних жителів. Росія постачала зброю, з якої збили пасажирський літак над Україною, в результаті чого загинули 298 безневинних людей».

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«Росія провела масштабне нарощування військової потужності на східному фланзі НАТО, масштабні військові навчання, порушила кордони, повітряний простір і територіальні води своїх сусідів, а також активізувала свої пропагандистські зусилля, щоб підірвати уряди наших союзників», - додав сенатор.

«Росія підтримувала кривавого Асада (президента Сирії - УНІАН), коли він вів війну з сирійським народом і вбив понад 400 тис. мирних жителів», - підкреслив Маккейн.

За словами сенатора, мішенню російських військових стали сирійські лікарні та замість того, щоб переслідувати «Ісламську державу», Росія зосередила свої дії проти помірної сирійської опозиції.