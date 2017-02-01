У Німеччині в ході антитерористичної операції затримано ймовірного вербувальника ІДІЛ

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Спецпідрозділи земельної поліції і прокуратури проводять обшуки в 54 різних об'єктах в ряді міст, серед яких Франкфурт-на-Майні, Оффенбах і Вісбаден. Обшуки проходять в мечетях, офісах фірм і приватних квартирах.

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Обшуки відбуваються у зв'язку з підозрами у тероризмі щодо 16 осіб віком від 16 до 46 років, повідомляє агентство dpa. Головний підозрюваний - 36-річний тунісець, якому закидають вербування та контрабанду для угруповання "Ісламська держава". Як підозрюють, він намагався розбудувати терористичну мережу для здійснення в подальшому терактів. Його було затримано у федеральній землі Гессен.

Поліція не називає, однак, конкретних об'єктів, які планувалося атакувати.

Як повідомляв УНІАН, рано вранці 25 січня німецькі правоохоронці, за даними місцевих ЗМІ, провели обшуки у квартирах семи правих екстремістів відразу в декількох федеральних землях, у тому числі в Берліні та Бранденбурзі.