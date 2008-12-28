Ізраїльський уряд оголосив режим особливого стану

В неділю ізраїльський уряд оголосив на півдні країни режим особливого стану до 31 березня.

Як передає Газета.ruз посиланням на прес-секретаря кабінету міністрів Овада ЙЕХЕЗКЕЛЯ, вирішено також на три місяці ввести режим "управління державним господарством в надзвичайній ситуації", а також мобілізувати до армії 6,5 тисячі резервістів.

Як очікується, рішення уряду буде схвалено парламентською комісією з зовнішньої політики та оборони, після чого набуде чинності.

Особливий режим дозволяє командуванню тилу віддавати накази цивільному населенню в частині використовування бомбосховищ, роботи дитячих учбових закладів, проведення або скасування масових заходів і закриття багатолюдних об`єктів, наприклад, супермаркетів, а також визначати режим роботи на об`єктах життєзабезпечення.

Для жителів півдня уряд відкрив спеціальний інтернет-сайт з рекомендаціями у сфері безпеки.