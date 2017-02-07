Трамп заявив про рішучу підтримку НАТО
Президент США Дональд Трамп заявив, що США повністю підтримують НАТО, однак попередив членів Північноатлантичного альянсу про необхідність виплачувати визначений внесок.
Про це він заявив, виступаючи перед військовими на військово-повітряній базі у Флориді, передає Бі-Бі-Сі.
"Ми рішуче підтримуємо НАТО. Ми тільки просимо, щоб всі члени НАТО повністю вносили необхідні фінансові внески, а багато з них цього не роблять. Багато з них навіть не близькі до цього", - сказав Трамп.
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Днем раніше Трамп під час телефонної розмови з генсеком альянсу Йенсом Столтенбергом погодився зустрітися з лідерами НАТО у Європі в травні.
Згідно із заявою Білого дому, Трамп і Столтенберг "обговорили, як сприяти тому, щоб всі союзники НАТО виконували свої зобов'язання щодо витрат на оборону", а також ситуацію на сході України і можливості врегулювання конфлікту мирним шляхом.