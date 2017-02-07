Трамп заявив про рішучу підтримку НАТО

Про це він заявив, виступаючи перед військовими на військово-повітряній базі у Флориді, передає Бі-Бі-Сі.

"Ми рішуче підтримуємо НАТО. Ми тільки просимо, щоб всі члени НАТО повністю вносили необхідні фінансові внески, а багато з них цього не роблять. Багато з них навіть не близькі до цього", - сказав Трамп.

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Днем раніше Трамп під час телефонної розмови з генсеком альянсу Йенсом Столтенбергом погодився зустрітися з лідерами НАТО у Європі в травні.

Згідно із заявою Білого дому, Трамп і Столтенберг "обговорили, як сприяти тому, щоб всі союзники НАТО виконували свої зобов'язання щодо витрат на оборону", а також ситуацію на сході України і можливості врегулювання конфлікту мирним шляхом.