Медведєв радить Україні подумати про простих громадян

Президент Росії Дмитро Медведєв рекомендує владі України якнайшвидше врегулювати газові проблеми і не ускладнювати життя громадянам своєї країни.

"Українським партнерам ми можемо порекомендувати тільки одне: швидше ухвалювати розумне рішення і не прирікати власних громадян на дуже великі складнощі", - сказав президент наприкінці зустрічі з прем`єр-міністром Володимиром Путіним.

Медведєв і Путін зустрілися ввечері в середу для обговорення проблеми постачань газу в Україну та його транзиту через українську територію до Європи.

РІА "Новости"