Медведєв радить Україні подумати про простих громадян
18:51, 31 грудня 2008Світ
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Бо будуть “великі складнощі”
Президент Росії Дмитро Медведєв рекомендує владі України якнайшвидше врегулювати газові проблеми і не ускладнювати життя громадянам своєї країни.
"Українським партнерам ми можемо порекомендувати тільки одне: швидше ухвалювати розумне рішення і не прирікати власних громадян на дуже великі складнощі", - сказав президент наприкінці зустрічі з прем`єр-міністром Володимиром Путіним.
Медведєв і Путін зустрілися ввечері в середу для обговорення проблеми постачань газу в Україну та його транзиту через українську територію до Європи.
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