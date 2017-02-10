Папа Римський відповів Трампу: зводити не стіни, а мости (відео)

Зокрема, Франциск прокоментував обіцянку американського президента збудувати стіну на кордоні між Мексикою та США.

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"Ця думка не може залишатися лише всередині християнської громади. Вона має бути почутою з усією силою назовні, вона звучить як заклик зводити не стіни, а мости, не відповідати на зло злом, долати зло добром, відповідати на образу прощенням", - наголосив Папа Римський.

Він зазначив, що християнин ніколи не може сказати: "Я змушу вас заплатити за це".

Нагадаємо, 25 січня президент США Дональд Трамп 25 січня підписав укази про будівництво стіни на кордоні з Мексикою і посилення політики стосовно нелегальних мігрантів.