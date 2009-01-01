Газпром збільшив транзит газу до Європи через Білорусь

Збільшення об`ємів транзиту газу з РФ до Європи через Білоруссю не пов`язане з ситуацією на Україні, повідомили у четвер журналістам в управлінні інформації "Газпрому".

"Це пов`язано із заявками споживачів, із ситуацією в Україні це ніяк не пов`язано", - сказав представник управління.

Об`ємів збільшення транзиту через Білорусію в "Газпромі" не називають, але за неофіційною інформацією вони склали 25 мільйонів кубометрів на добу.