Газпром збільшив транзит газу до Європи через Білорусь
11:48, 01 січня 2009Світ
2216 0
"З ситуацією в Україні це не пов`язано..."
Збільшення об`ємів транзиту газу з РФ до Європи через Білоруссю не пов`язане з ситуацією на Україні, повідомили у четвер журналістам в управлінні інформації "Газпрому".
"Це пов`язано із заявками споживачів, із ситуацією в Україні це ніяк не пов`язано", - сказав представник управління.
Об`ємів збільшення транзиту через Білорусію в "Газпромі" не називають, але за неофіційною інформацією вони склали 25 мільйонів кубометрів на добу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter