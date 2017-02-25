Теракт у Сирії: смертники підірвали себе біля офісу сил безпеки, загинули десятки людей (фото)

У Сирії під час нападу у західному місті Хомс загинули щонайменше 42 людини, повідомляють активісти.

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За повідомлення спостерігачів за правами людини у Сирії, кілька смертників підірвали себе 25 лютого біля головного офісу сил безпеки у Хомсі, передає «Радіо Свобода».

За повідомленнями, серед загиблих є високопоставлений офіцер розвідки.

Наразі відповідальності за напади ніхто не взяв. Зазвичай за подібними нападами у цьому регіоні стоїть угруповання «Ісламська держава».

Місто Хомс є третім за величиною у Сирії, його контролюють переважно урядові війська.