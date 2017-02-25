Теракт у Сирії: смертники підірвали себе біля офісу сил безпеки, загинули десятки людей (фото)
Наразі відповідальності за напади ніхто не взяв. Зазвичай за подібними нападами у цьому регіоні стоїть угруповання «Ісламська держава».
У Сирії під час нападу у західному місті Хомс загинули щонайменше 42 людини, повідомляють активісти.
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За повідомлення спостерігачів за правами людини у Сирії, кілька смертників підірвали себе 25 лютого біля головного офісу сил безпеки у Хомсі, передає «Радіо Свобода».
За повідомленнями, серед загиблих є високопоставлений офіцер розвідки.
Наразі відповідальності за напади ніхто не взяв. Зазвичай за подібними нападами у цьому регіоні стоїть угруповання «Ісламська держава».
Місто Хомс є третім за величиною у Сирії, його контролюють переважно урядові війська.
Syria suicide attack kills more than a dozen in Homs https://t.co/1G2BRRE5TDpic.twitter.com/0nVApYJC3B— FRANCE 24 English (@France24_en) February 25, 2017
Terror blasts kill 42 in Syria’s Homs https://t.co/UHMFhPO7lupic.twitter.com/wgjphwAych— Press TV (@PressTV) February 25, 2017
#Suicide_Attack On Security Offices Kills 42 In Syria’s #Homshttps://t.co/XXJukyoEQkpic.twitter.com/cLiLWdJXgr— MEP English (@mepenglish) February 25, 2017