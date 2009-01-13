Російська опозиція планує кілька акцій протесту в Москві

Російська опозиція планує 31 січня провести декілька акцій протесту в Москві.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар опозиційної коаліції "Інша Росія" Людмила МАМІНА.

За її словами, о 14.00 громадські організації Об`єднаний громадянський фронт, національні більшовики, "Зміна", "Оборона", «Авангард червоної молоді», Союз радянських офіцерів та інші організації одночасно проведуть декілька акцій протесту в різних районах Москви.

Активісти виступатимуть із вимогами захисту конституційних прав громадян, свободи зборів і відставки уряду Володимира ПУТІНА, який проводить неефективні антикризові заходи.

Водночас КПРФ прийняла рішення також провести протестні акції цього дня. Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі КПРФ, активісти партії мають намір провести всеросійську акцію протесту проти "бездарної політики правлячого режиму щодо виведення країни з кризи", а також проти зростання цін і тарифів ЖКГ і за недопущення масового безробіття.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня організований опозиційним рухом «Інша Росія» «Марш незгодних» був фактично зірваний правоохоронними органами. За даними ГУВС Москви, понад 90 осіб було затримано за спробу провести несанкціонований "Марш незгодних" у районі Пушкінської та Тріумфальної площ.