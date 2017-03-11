Сешнс попросив піти у відставку 46 призначених Обамою прокурорів
Голова Минюста США і генпрокурор країни Джеф Сешнс попросив піти у відставку 46 федеральних прокурорів для «забезпечення рівномірного переходу» влади.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністерства юстиції США.
Наголошується, що всі 46 осіб призначала попередня адміністрація Барака Обами. Всього в США 93 федеральних прокурора, 47 з яких вже покинули свої пости.
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У заяві також говориться, що прокурори продовжать свою роботу, поки не підуть нові призначення. Тим не менш, після публікації повідомлення свій пост покинув прокурор східного округу Нью-Йорка.
The New York Times уточнює, що прохання відноситься і до прокурора Манхеттена Приту Бхарара, незважаючи на те, що президент США Дональд Трамп зустрічався з ним в листопаді і просив не йти з посади.
Представники прокуратури Манхеттена поки не прокоментували інформацію про можливу відставку Бхарара. У віданні прокурора Манхеттена знаходяться найбільш важливі для країни кримінальні справи і судові розгляди у сфері бізнесу.