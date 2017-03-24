Трамп розглядає світ як конкурентне середовище, в якому він хоче перемагати

Для президента США Дональда Трампа світ є конкурентним середовищем, в якому він хоче перемагати.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це у рамках Брюссельського міжнародного форуму заявив член транзитної команди американського президента, колишній заступник директора з питань комунікації під час виборів Брайан Ланза.

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"Він дуже конкурентна особистість. Коли президент дивиться на світ - я не говорю за нього, це моє розуміння, - він дивиться на нього через фільтр конкуренції: хто є нашими конкурентами, з ким ми будемо змагатися за роботу у майбутньому? Як будуть виглядати ринки для американських робочих, які повинні мати навичками, щоб бути конкурентними. Моє розуміння, що він розглядає цей світ з точки зору того, хто є конкурентом", - вважає Ланза.

За його словами, щоб зрозуміти бачення Трампа, треба подивитися на "головний компонент, який полягає в тому, що він є дуже змагальною особистістю, яка дивиться, хто є його конкурентом - коли він тисне вам руку, він визначає, хто ви є".

"Він є тим, хто сидів за столом переговорів більше, аніж будь-хто з президентів за все своє життя - не на політичних переговорах, а бізнесових, де єдине, що має значення, - це успіх. Коли ви проводите бізнес-переговори, ви маєте вийти з кімнати з чимось суттєвим в руках. Це те, яким президент, з моєї точки зору, має бачення світу, який він розглядає як конкурентне середовище", - зауважив Ланза.

При цьому він висловив переконання, що для Трампа важлива Європа, "Азія так само важлива, Латинська Америка також важлива, як торговельний партнер". "Великим конкурентом" для США він назвав Китай.