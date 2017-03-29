Туск: Європа вже сумує за Британією

Глава Європейської Ради Дональд Туск сказав, що немає потреби прикидатися, що сьогоднішній день є щасливим, оскільки більшість європейців і половина британців не хотіла Brexit, передає ZN.ua з посиланням на AP.

Читайте такожКраїни Британії виступатимуть як єдине ціле на переговорах про вихід з ЄС – Мей

Однак Туск зазначив, що позитивною стороною виходу Британії стало те, що члени Євросоюзу стали більш рішучими і об'єднаними, ніж раніше.

Туск додав, що Європа "вже сумує за Британією. Головним пріоритетом Євросоюзу зараз стане мінімізація наслідків для громадян, бізнесу та держав Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні постійний представник Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Тім Барроу передав Туску лист про офіційний початок процедури виходу Британії зі складу Європейського Союзу відповідно до 50 статті Договору про ЄС.