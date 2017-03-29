Розпочався вихід Великобританії з ЄС

Постійний представник Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Тім Барроу передав президенту Європейської ради Дональду Туску лист про офіційний початок процедури виходу Британії зі складу Європейського Союзу відповідно до 50 статті Договору про ЄС.

Про це у Палаті громад заявила прем'єр-міністр Британії Тереза Мей.

"Декілька хвилин тому у Брюсселі постійний представник Сполученого Королівства в Європейському Союзі передав лист президенту Європейської ради від мого імені, підтверджуючи рішення уряду щодо застосування 50-ї статті", - завила Мей.

Цю ж інформацію своєю чергою підтвердив президент Європейської ради Дональд Туск у Twitter.

"Після дев'яти місяців Сполучене Королівство передало (лист-сповіщення про початок переговорів про вихід Британії з ЄС - УНІАН)", - заявив Туск.

UK formally begins two year process of leaving EU with letter triggering Article 50 of the treaty Lisbonhttps://t.co/RZQmlWn33J#BrexitDaypic.twitter.com/ilX1ExX6MF — BBC Breaking News (@BBCBreaking) March 29, 2017

Як повідомляв УНІАН, Мей підписала офіційний лист про намір її країни вийти зі складу Євросоюзу. У британського прем'єр-міністра буде два роки, щоб врегулювати умови виходу країни, перш ніж Brexit набуде чинності в кінці березня 2019 року.

Для ЄС, який вже оговтався від криз -фінансової та напливу біженців - втрата Великобританії є найбільшим ударом за більш ніж 60 років існування.

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Раніше глава британського уряду також неодноразово заявляла про жорсткі сценарії виведення країни з ЄС. Це передбачає вихід Великобританії з єдиного європейського ринку, що дозволяє ввести обмеження на свободу працевлаштування для громадян країн Євросоюзу на території королівства, виключення з Митного союзу з ЄС й вихід з-під юрисдикції Європейського суду в Люксембурзі.

У Британії проголосували за відділення від Євросоюзу на референдумі влітку 2016 року.