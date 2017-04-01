США запровадили нові санкції проти Північної Кореї
Американський урядовець закликав союзників США вдатися до аналогічних заходів.
США запровадили нові персональні санкції проти 11 громадян Північної Кореї (КНДР) та однієї північнокорейської компанії. Про це повідомили у п'ятницю, 31 березня, в американському міністерстві фінансів, передає Deutsche Welle.
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У відомстві уточнили, що йдеться про агентів КНДР у Росії, Китаї, В'єтнамі та на Кубі, головним завданням яких є надання фінансової підтримки Пхеньяну або налагодження каналів постачання зброї.
"Сьогоднішні санкції спрямовані на порушення мереж і методів, за допомогою яких уряд Північної Кореї фінансує свої незаконні ядерні та ракетні програми", - цитує міністра Стівена Мнучіна інформагенція Reuters.
Американський урядовець також закликав союзників США вдатися до аналогічних заходів.