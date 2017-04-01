США запровадили нові санкції проти Північної Кореї

США запровадили нові персональні санкції проти 11 громадян Північної Кореї (КНДР) та однієї північнокорейської компанії. Про це повідомили у п'ятницю, 31 березня, в американському міністерстві фінансів, передає Deutsche Welle.

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У відомстві уточнили, що йдеться про агентів КНДР у Росії, Китаї, В'єтнамі та на Кубі, головним завданням яких є надання фінансової підтримки Пхеньяну або налагодження каналів постачання зброї.

"Сьогоднішні санкції спрямовані на порушення мереж і методів, за допомогою яких уряд Північної Кореї фінансує свої незаконні ядерні та ракетні програми", - цитує міністра Стівена Мнучіна інформагенція Reuters.

Американський урядовець також закликав союзників США вдатися до аналогічних заходів.