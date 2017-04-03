У НАТО пояснили позицію щодо російських "Іскандерів" в Калінінграді

Країни НАТО вважають розгортання російських ракетних комплексів "Іскандер" в Калінінградській області загрозою своїй безпеці.

Про це заявила заступник генсека альянсу Роуз Геттемюллер в інтерв'ю газеті "Комерсант".

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"Ніхто і не сперечається з тим, що Калінінградська область - це територія Росії. Але розгортання ракетних комплексів "Іскандер" - це доказ тенденції на мілітаризацію та посилення контролю (РФ) над повітряним простором. Багато членів альянсу, які є сусідами Росії, вважають загрозою для своєї безпеки", - заявила Геттемюллер.

Вона нагадала, що до 2014 року і анексії Криму НАТО не було ніяких планів щодо посилення свого східного флангу.

"Генсек Столтенберг не раз казав: ми не будемо відповідати на те, що ми сприймаємо як агресивне розгортання російських військ, тим же кількістю солдатів і літаків. Але наша відповідь буде мати оборонний і пропорційний характер", - сказала заступник генсека.