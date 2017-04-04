Бомбу в метро Петербурга міг підірвати пасажир - ЗМІ

Вибуховий пристрій у метро Санкт-Петербурга міг привести в дію один з пасажирів, чиї останки виявлені у вагоні поїзда, передає російський Life.

"Голові СК РФ Олександру Бастрикіну повідомлено, що спільними діями слідчих СК Росії та оперативних служб ФСБ та МВС Росії встановлено, що вибуховий пристрій міг привести у дію чоловік, фрагментовані останки якого були виявлені в третьому вагоні поїзда" — повідомила офіційний представник відомства Світлана Петренко.

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За її словами, особу ймовірного терориста встановлено, але наразі в інтересах слідства дані про нього поки не розголошуються.

Як повідомляв УНІАН, в Санкт-Петербурзі 3 квітня під час відправлення поїзда метро зі станції "Сінна площа" в напрямку станції "Технологічний інститут" стався вибух. Потужність вибухового пристрою оцінили в 200-300 г в тротиловому еквіваленті. За даними міністра охорони здоров'я РФ Вероніки Скворцової, загинули 14 людей, в лікарнях перебувають 49 постраждалих.