У вбивстві працівників ДПС у Росії звинуватили радикальних ісламістів (фото)

В Астрахані в ніч на 4 квітня вбили двох інспекторів ДПС. Близько опівночі поліцейські приїхали до магазину «Магістраль» на околиці міста, де зіткнулися «Газель» та Nissan March. Напад на поліцейських стався, коли вони оформляли ДТП, як повідомляє "Медуза".

На відео, знятому в автомобілі інспекторів, видно, що вони сидять в автомобілі з бородатим чоловіком і заповнюють документи. Потім чоловік виходить, через кілька секунд у поліцейських невідомі стріляють, а потім витягують тіла з автомобіля. В результаті нападу загинули Володимир Дияконов і Дмитро Школьников. Нападники (за попередніми даними, їх було четверо) забрали табельну зброю і втекли.

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У розшук оголосили сім чоловік (за іншими даними, вісім). Фотографії та імена сімох підозрюваних опублікував Слідчий комітет Росії. Як заявив астраханський губернатор Олександр Жилкін, напад на поліцейських здійснили радикальні ісламісти. Він запевняє, що ті навмисно спровокували ДТП.

За даними джерела видання «Астрахань 24», вранці 4 квітня поліцейські знайшли «Газель» злочинців і затримали кілька людей. Автомобіль з дагестанськими номерами виявили в районі села Весела Грива в 50 кілометрах від місця нападу на поліцейських. За даними того ж видання, один із підозрюваних затриманий; хто саме, невідомо. ЗМІ повідомляють про затримання чотирьох підозрюваних. Відомо, що один з них працював водієм маршрутки.