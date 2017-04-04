У Росії невідомі розстріляли двох інспекторів ДПС (відео)

У російському місті Астрахань невідомі розстріляли двох інспекторів ДПС, правоохоронці померли на місці інциденту. Про це повідомляє прес-служба управління обласного Слідчого комітету.

Інцидент стався вночі 4 квітня, близько о 00:27 хвилин. За даними слідства, невідомі поблизу магазину "Магістраль" з вогнепальною зброєю напали наряд ДПС окремого батальйону дорожньо-постової служби. Невстановлені особи здійснили кілька пострілів, внаслідок яких обидва інспектори загинули на місці інциденту.

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Зловмисники вкрали у них табельну зброю та зникли.

Відкрито кримінальну справу за фактом посягання на життя співробітників правоохоронних органів. У зв'язку зі скоєнням тяжких злочинів розшукується Нурбол Саспанов 1990 року народження та ще сім осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Згодом у Мережі опублікували ймовірне відео з місця події. На ньому невідомий чоловік перебував в авто зі співробітниками ДПС. Згодом він вийшов з салону і правоохоронців розстріляли. Офіційного підтвердження щодо відео не було.