Ізраїль продовжить точкові удари по Газі

Ізраїльські війська, попри перемир`я, продовжать завдавати точкових ударів по активістах і об`єктах інфраструктури палестинських угруповань в секторі Газа, включаючи правлячий рух ХАМАС, повідомила в п`ятницю газета "Гаарец".

Таке рішення, за даними газети, було ухвалене під час консультацій політичного керівництва і голів силових структур, які обговорювали можливу реакцію на поновлення ракетних обстрілів і нападів на військовослужбовців.

У вівторок бойовики підірвали фугас на шляху проходження армійського патруля, убивши одного і поранивши трьох ізраїльтян. Ще одним порушенням перемир`я став пуск щонайменше двох реактивних снарядів по півдню Ізраїлю.

У відповідь ізраїльська авіація ліквідувала одного з учасників нападу і поранила другого. Також бомбардувалися контрабандні тунелі на кордоні сектора Газу з Єгиптом та майстерня, де, за твердженням військових, виготовлялася зброя для бойовиків.

Відповідальність за всі випадки порушення перемир`я Ізраїль покладає на правлячий в анклаві рух ХАМАС. Водночас його активісти не брали безпосередньої участі в останніх операціях. "Гаарец" цитує неназваних офіцерів ізраїльської розвідки, які кажуть, що ХАМАС зацікавлений у збереженні затишшя і намагається стримати активність непримиренних угруповань.

РІА "Новости"