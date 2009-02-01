США на порозі торговельних воєн

Канада сподівається, що Сполучені Штати виключать з плану стимулювання економіки, який нині готується, протекціоністські положення, що можуть спровокувати "торгову війну" між традиційними північноамериканськими партнерами. Міністр міжнародної торгівлі Канади Стоквелл Дей, зустрівшись на Світовому економічному форумі в Давосі з виконуючим обов`язки торговельного представника США Пітером Оллгейером, висловив тверді заперечення проти протекціоністських статей майбутнього законопроекту.

Палата представників Конгресу США цього тижня схвалила план відновлення американської економіки вартістю 819 млрд дол. До законопроекту включене положення про те, що основні інфраструктурні проекти в рамках економічної програми повинні орієнтуватися перш за все на вітчизняних постачальників сталі, сплавів й іншої промислової продукції, повідомляє Associated Press. Цей пункт, в пресі відомий як "купуй американське", поза сумнівом знайде підтримку у широких мас, зазначають аналітики, проте його ухвалення в перспективі загрожує "торговельними війнами" між Канадою і США, США і Євросоюзом.

Президент США Барак Обама 19 лютого ц.р. зробить візит до Канади, і питання економічного партнерства стоять у порядку денному візиту на першому плані.

РосБізнесКонсалтинг