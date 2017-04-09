Українців серед постраждалих унаслідок вибухів в Єгипті немає - посол

Громадян України серед постраждалих в результаті сьогоднішніх вибухів в Єгипті немає.

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Про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Єгипті Геннадій Латій в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Станом на зараз інформації про постраждалих іноземців немає... Ми даємо інформацію, що українців серед постраждалих немає», - зазначив Латій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в єгипетському місті Танта пролунали два вибухи. Перший з них стався на площі перед коптським храмом Мар-Гіргис.

Другий вибух стався біля тренувального центру МВС.

Число жертв двох вибухів в церквах християн-коптів в Єгипті у Вербну неділю зросла до 43 осіб, повідомляє Reuters.