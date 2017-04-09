Українців серед постраждалих унаслідок вибухів в Єгипті немає - посол
Число жертв двох вибухів в церквах християн-коптів в Єгипті у Вербну неділю зросла до 40 осіб.
Громадян України серед постраждалих в результаті сьогоднішніх вибухів в Єгипті немає.
Читайте такожІДІЛ взяла на себе відповідальність за вибухи в Єгипті
Про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Єгипті Геннадій Латій в ефірі телеканалу «112 Україна».
«Станом на зараз інформації про постраждалих іноземців немає... Ми даємо інформацію, що українців серед постраждалих немає», - зазначив Латій.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в єгипетському місті Танта пролунали два вибухи. Перший з них стався на площі перед коптським храмом Мар-Гіргис.
Другий вибух стався біля тренувального центру МВС.
Число жертв двох вибухів в церквах християн-коптів в Єгипті у Вербну неділю зросла до 43 осіб, повідомляє Reuters.