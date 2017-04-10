У Путіна заявили, що "мантри" про відставку Асада не врегулюють ситуацію в Сирії

У Кремлі заявили, що заяви про відставку президента Сирії Башара Асада не наближають врегулювання в Сирії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Повернення до псевдоспроб врегулювання в стилі декламування мантр, що Асад мусить піти, нездатне будь-кого наблизити до політичного врегулювання в Сирії. Єдино можливий варіант - продовжувати ту саму копітку роботу: женевський процес, зусилля в рамках астанинського процесу, які ведуться», - сказав Пєсков.

Він нагадав, що є женевський процес і є астанинський процес, який є посилюючим, складовим елементом женевського.

«Пошуки в рамках врегулювання ведуться саме там, це надзвичайно важливо. Зрозуміло, що це дуже складний процес, він, на жаль, набагато більше розтягнутий у часі, ніж усім хотілося б, але поки що іншої альтернативи немає», - сказав прес-секретар президента РФ у відповідь на запитання журналістів, чи може Москва запропонувати партнерам якусь форму компромісу щодо врегулювання в Сирії, і прохання прокоментувати заяву голови МЗС Франції Жан-Марка Еро про те, що необхідно спільно з РФ шукати політичну альтернативу Асаду.

Водночас він заявив, що США демонструють небажання взаємодіяти щодо Сирії й враховувати інтереси інших країн.

«Американська сторона таким чином продемонструвала повне небажання якимось чином взаємодіяти щодо Сирії та враховувати інтереси і занепокоєння один одного», — заявив Пєсков, коментуючи питання про припинення дії меморандуму про безпеку польотів у зв'язку з завданням США ракетного удару по Сирії.

Говорячи про припинення дії меморандуму і подальші механізми взаємодії в цьому питанні, Пєсков порадив адресувати це питання міністерству оборони.

Також він заявив, що Кремлю невідомо про заяви «командного центру» Росії, Ірану і військових, які підтримують Асада, про перетин США «червоної межі» в Сирії, про які повідомляло агентство Reuters.

«Нам невідомо, підтвердити не можемо, і ми не знаємо, звідки це взяло агентство Reuters, і звідки взялися ці знову анонімні джерела», - сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці. 59 крилатих ракет «Томагавк» були випущені з есмінцівув східній частині Середземного моря.

Президент США Дональд Трамп пояснив, що діяв у «життєво важливих інтересах національної безпеки Америки», щоб запобігти використанню хімічної зброї. За його словами, база, по якій завдали удар, була точкою старту для хімічної атаки.