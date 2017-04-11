На Тайвані заборонили продаж і вживання в їжу м'яса кішок та собак

Тайванський парламент заборонив продаж, купівлю і вживання в їжу м'яса кішок і собак. За це порушення ввели штраф в розмірі від 50 тисяч до 2 мільйонів тайваньських доларів, передає Медуза з посиланням на The China Post.

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Ван Юй-Мінь, яка представила законопроект, нагадала, що в деяких регіонах вживання кішок і собак в їжу вже заборонено, але Китайська Республіка стала першою азіатською країною, де такий закон з'явився на національному рівні.

Поправки також посилюють покарання за знущання над тваринами. За це тепер загрожує позбавлення волі на строк до двох років, а за повторний злочин - до п'яти років. Законодавці заборонили «вигулювати» вихованців, прив'язуючи їх до мотоциклів та автомобілів.

Після схвалення парламентом поправки мають бути схвалені урядом і президентом. Очікується, що вони наберуть чинності до кінця квітня 2017 року.

Раніше УНІАН повідомляв, що захисники прав тварин в Китаї вимагають заборонити щорічний фестиваль страв із собачого м'яса.

Традиція вживання в їжу м'яса собак налічує сотні років у Китаї, Південній Кореї та інших країнах цього регіону. Однак в останні роки в Китаї зростає кількість прихильників заборони на поїдання деяких традиційних для Китаю страв. Часто деякі захисники тварин навіть купують собак, щоб врятувати їх від поїдання.