США перехопили розмови військових Асада, які обговорювали хімічну атаку у Сирії - CNN

Американська розвідка перехопила розмови представників збройних сил Сирії та експертів з хімічної зброї, в яких вони обговорювали підготовку газової атаки з використанням зарину в сирійському Ідлібі 4 квітня. Про це CNN стало відомо від джерела у владних структурах США, передає ТСН.

Так, перехоплені розмови є частиною розвідувальної інформації, яку почали досліджувати через кілька годин після хімічної атаки, щоб встановити винного. Американські чиновники заявили, що не мають сумнівів, що за атакою стоїть сирійський лідер Башар Асад.

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Також джерело CNN наголосило, що США не знали наперед про підготовку хімічної атаки. Країна збирає стільки розвідувальних даних у Сирії та Іраку, що не завжди встигає розшифрувати отримані дані.

Зазначимо, що Сполучені Штати не знайшли підтвердження тому, що російські збройні сили обговорювали хіматаку в Ідлібі, що, ймовірно, свідчить про те, що росіяни набагато більш обережні у своїх комунікаціях, щоб уникнути перехоплення інформації, вважає джерело.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня в місті Хан Шейхун (провінція Ідліб) сталася хімічна атака. За даними Syrian Observatory for Human Rights,внаслідок атаки загинули 72 людини.

США 7 квітня випустили близько 60 крилатих ракет "Томагавк" по урядовій авіабазі в Сирії. Американський президент Дональд Трамп заявив, що це було відповіддю на хіматаку в Ідлібі.