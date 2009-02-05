Міноборони Кенії сподобалося купувати зброю в Україні?

Керівництво Міністерства оборони Кенії не виключає можливості здійснювати подальші закупівлі зброї та озброєння в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Служби зовнішньої розвідки України Микола МАЛОМУЖ сьогодні на брифінгу.

Він також повідомив, що керівництво міністерства оборони Кенії висловило бажання провести на базі навчальних центрів і навчальних закладів Міноборони України підготовку своїх військовослужбовців з оволодіння закупленою в Україні зброєю.

Також, за словами М.МАЛОМУЖА, міноборони Кенії, можливо, планує закупити в Україні інші зразки зброї.

Як повідомляв УНІАН, звільнений сьогодні з піратського полону корабель «Фаїна» має вирушити до порту призначення - у Кенію. На борту «Фаїни» знаходяться 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки та боєприпаси, які Україна продала Кенії.