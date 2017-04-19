У Греції розбився військовий вертоліт

13:51, 19 квітня 2017
Світ
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Джерела в Міноборони Греції підтвердили загибель чотирьох військових, які були на борту.

Причини падіння вертольота не наводяться / news247.gr

Четверо військових загинули в результаті падіння патрульного вертольота на півночі Греції, як повідомляє видання Ekathimerini.

Вертоліт Bell UH-1H здійснював рутинне патрулювання кордону і впав поблизу міста Елассона на 450 км на північний захід від Афін.

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Після падіння вертольота в прилеглій місцевості розпочалася розширена пошукова операція.

Джерела в Міноборони Греції підтвердили загибель чотирьох військових, які були на борту.

Причини падіння вертольота не наводяться.

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Теги: #загиблі#вертоліт#Греція#падіння