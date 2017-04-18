На сході Туреччини розбився вертоліт з поліцейськими і суддями - ЗМІ
14:22, 18 квітня 2017Світ
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За різними даними, на борту вертольота знаходилися від 12 до 14 людей.
Фотоілюстрація REUTERS
На сході Туреччини в провінції Тунджелі розбився поліцейський вертоліт.
Про це повідомляє CNN Turk.
На борту вертольота перебували 12 осіб, у тому числі співробітники Агентства з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини (AFAD) і військові з Діярбакіра.
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За даними телеканалу NTV, на борту перебували 14 осіб, з них 8 поліцейських і два судді.
Повідомляється, що вертоліт зник з радарів, зв'язок з ним втрачено.
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