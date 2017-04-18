На сході Туреччини розбився вертоліт з поліцейськими і суддями - ЗМІ

На сході Туреччини в провінції Тунджелі розбився поліцейський вертоліт.

Про це повідомляє CNN Turk.

На борту вертольота перебували 12 осіб, у тому числі співробітники Агентства з надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини (AFAD) і військові з Діярбакіра.

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За даними телеканалу NTV, на борту перебували 14 осіб, з них 8 поліцейських і два судді.

Повідомляється, що вертоліт зник з радарів, зв'язок з ним втрачено.