Обама заявив про повернення на міжнародну арену для боротьби із кліматичними змінами

Екс-президент США Барак Обама повертається на міжнародну арену, аби боротися проти кліматичних змін.

За його словами, це буде головним пріоритетом його діяльності у наступні 10 років, передає Euronews.

Обама зробив цю заяву на ґлобальному інноваційному саміті із проблем харчів в Італії. Ця конференція розглядає вплив інновацій та кліматичних змін на наявність достатніх харчів у різних частинах світу.

Обама також згадав міґраційну кризу: “Деякі потоки біженців до Європи викликані не лише конфліктами, але також нестачею харчів. Ця ситуація погіршуватиметься з розвитком кліматичних змін. Тож, якщо не вжити потрібних заходів для сповільнення і припинення цих тенденцій, становище з міґрацією, що вже лягає таким тягарем на Європу, далі погіршуватиметься”.

Читайте такожТисячі людей вийшли на акції протесту проти екологічної політики Трампа

Обама також зазначив, що нинішня адміністрація США Дональда Трампа має інші погляди на кліматичні зміни. У той-таки день, як екс-президент промовляв у Мілані, у Білому Домі було скасовано на невизначений термін зустріч для обговорення майбутнього виходу США з паризької міжнародної угоди щодо клімату.

Трамп обіцяв такий вихід, але його команда є розділеною із цієї проблеми.