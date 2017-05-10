Помер всесвітньо відомий діджей, засновник "дрім-хаузу" Роберт Майлз

Помер італійський діджей Роберт Майлз (справжнє ім'я – Роберт Кончина - УНІАН.), йому було 47 років. Він помер від неназваної хвороби, з якою він боровся, передає Trance News.

Діджей став всесвітньо відомим у середині 90-х років, коли створив свій головний хіт — Children. Всього було продано 5 млн копій цієї композиції.

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Майлза називають засновником жанру електронної музики "дрім-хауз".

"Я буду сумувати за бійками, критикою і думками, але особливо за твоїм талантом у пошуку звуків і мелодій, що не мають аналогів", - заявив друг діджея Джо Ваннеллі.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня помер засновник компанії з виробництва електронних музичних інструментів Roland Corporation, японський інженер Ікутаро Какехасі.