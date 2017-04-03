Помер "піонер" електронної музики Ікутаро Какехасі

Засновник компанії з виробництва електронних музичних інструментів Roland Corporation, японський інженер Ікутаро Какехасі помер у віці 87 років, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

У 1972 році Какехасі заснував компанію Roland, яка швидко стала одним із світових лідерів в області розробки і виробництва електронних музичних інструментів і контролерів.

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Какехасі, серед іншого, створив ряд популярних драм-машин, в тому числі знамениту TR-808, яку використовували багато відомих музикантів, від Марвіна Гея до Каньє Уеста.

TR-808 досі активно застосовується в хіп-хопі, електро, мінімал-техно і багатьох інших формах електронної танцювальної музики.

Сьогодні компанія Roland створює комп'ютерні програми, а також програми для iPad і iPhone, орієнтовані на музикантів-аматорів.

У 2013 році Какехасі отримав премію "Греммі" за внесок у розвиток музичних технологій.