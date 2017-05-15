Кім Чен Ин погрожує США ударом у "відповідь"

Армія КНДР провела випробування "нової розробки ракети середньо-дальнього радіусу дії" типу Hwasong-12, повідомило в понеділок, 15 травня, державне північнокорейське агентство KCNA. Метою випробувань була перевірка технічних можливостей нової ракетної моделі, "здатної нести потужні і великогабаритні боєголовки", як повідомляє DW.

Північнокорейське агентство також привело слова глави КНДР Кім Чен Ина, який попередив Вашингтон, що території США та їх оперативна зона в Тихоокеанському регіоні доступні для удару з боку Північної Кореї. У КНДР є всі сили для нанесення удару, погрожує Кім Чен Ин. Ракета пролетіла 787 кілометрів і досягла висоти 2100 кілометрів, випробування пройшли успішно, наголошується в повідомленні.

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У той же день адміністрація президента Південної Кореї оголосила, що п'ять спецпосланців будуть спрямовані у США, КНР, Японію, РФ і ФРН, щоб роз'яснити нові плани Сеула і обговорити двосторонні відносини через зростання напруженості на Корейському півострові.

Крім того, у зв'язку з черговим ракетні випробування в КНДР представники США і Японії скликали екстрене засідання Ради Безпеки ООН, яке має відбутися 16 травня.

"Не може бути ніяких виправдань для дій Північної Кореї. Це було занадто близько до Росії. Китай не може очікувати діалогу. Ця загроза реальна", - написала у своєму мікроблозі Twitter постійна представниця США в ООН Ніккі Хейлі.