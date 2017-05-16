Радбез ООН застеріг Пхеньян від нових ракетних випробувань

Рада Безпеки ООН різко засудила останнє випробування балістичної ракети КНДР. Осуд дій Пхеньяна містить оприлюднена у понеділок, 15 травня, заява РБ ООН. Пхеньян застерігають від подальшого проведення ракетних та ядерних випробувань, дестабілізації ситуації й загострення конфліктів, як повідомляє DW.

Водночас постійний представник Франції при ООН Франсуа Делаттр заявив, що нещодавні дії керівництва КНДР змушують Радбез ООН продемонструвати "сильну, швидку й рішучу" реакцію на це. Імовірно, на призначеному на 16 травня засіданні Радбезу буде обговорюватися посилення санкцій щодо Північної Кореї, зазначається в повідомленні інформагенції dpa.

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Нагадаємо, 14 травня північнокорейські військові провели випробувальний пуск балістичної ракети середнього радіусу дії. За даними Пхеньяна, йшлося про випробування "нової розробки ракети середньої та великої дальності" типу Hwasong-12. Метою випробувань була перевірка технічних можливостей нової ракети, "здатної нести потужні та великогабаритні боєголовки". Ракета пролетіла 787 кілометрів і досягла висоти в 2100 кілометрів, після чого впала в акваторії Японського моря. Керівництво КНДР назвало випробування успішними.

У відповідь на цей ракетний тест представники США та Японії скликали екстрене засідання Ради Безпеки ООН, що заплановане на 16 травня