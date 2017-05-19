Держдеп не критикував блокування російських сайтів в Україні, повідомлення не було офіційним

Державний департамент США наполягає, що не робив офіційних заяв щодо рішення України ввести санкції проти російських IT-компаній.

Про це повідомляє в четвер англомовна служба "Голосу Америки".

Однак представники цього ЗМІ наполягають, що в бесіді, яка не мала статусу "офіційної", представники Держдепу все ж робили заяви з критикою на адресу Києва за дане рішення.

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"Представник американського уряду в розмові у форматі background (без права називати джерело) заявив, що недавнє рішення президента Порошенко заборонити на три роки низку популярних російських сайтів, включаючи Яндекс, підриває гарантоване конституцією право на вільне вираження думки", - йдеться у публікації.

Варто відзначити, що "Голос Америки" - медійна організація, власником якої є урядова структура. Незважаючи на це, в Голосі не стали відмовлятися від раніше опублікованого повідомлення, уточнивши лише статус заяви представника Держдепу. Початкова новина про критику з боку США досі доступна на сайті видання.

Як відомо, напередодні Голос Америки розповсюдив коментар Держдепу про те, що блокування російських сайтів є проблемою для свободи слова. Таким чином, США приєдналися до Ради Європи та ряду неурядових організацій, які критикують Київ за це рішення.

З усіх закордонних партнерів Києва тільки НАТО виступило з офіційним коментарем, що не розглядають дії України через призму свободи слова і вважають рішення Порошенка "пов'язаних з безпекою".