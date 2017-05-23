У Єврокомісії та НАТО висловили співчуття у зв’язку з терактом у Манчестері

Керівництво Європейської комісії та НАТО висловили співчуття у зв’язку з терористичним нападом у Манчестері.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що «з великим сумом та глибоким шоком» він дізнався «про звірячий напад у Манчестері». «Думки про те, що знову тероризм прагне посіяти страх там, де повинна бути радість, де молодь та родини збираються разом, щоб святкувати, розбивають моє серце. Я хотів би передати мої глибокі співчуття прем'єр-міністру (Терезі) Мей і британському народу», - наголосив Юнкер, повідомляє Єврокомісія.

За словами Юнкера, «сьогодні ми сумуємо разом з вами». «Завтра ми будемо працювати пліч-о-пліч з вами, щоб боротися проти тих, хто прагне зруйнувати наш спосіб життя. Вони недооцінюють наш і ваш опір. Ці підлі напади тільки зміцнюють нашу прихильність працювати разом, щоб перемогти тих, хто вчиняє такі мерзенні діяння», - наголосив він.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зауважив, що його «думки - з молодими людьми та всіма постраждалими у варварській атаці в Манчестері». «НАТО в боротьбі з тероризмом стоїть разом з Великою Британією», - написав він у Twitter.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня пізно ввечері в англійському Манчестері внаслідок теракту після концерту на стадіоні "Манчестер Арена", який вчинив смертник, загинули 22 особи. 59 осіб отримали поранення.

Інформація про загиблих чи постраждалих українців поки не надходила.