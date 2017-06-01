У столиці Філіппін бойовики ІД напали на готель біля аеропорту

Стрілянина і вибухи були чутні в районі туристичного комплексу в столиці Філіппін Манілі, повідомляють очевидці. Відомостей про постраждалих від нападу поки не надходило, пише Бі-Бі-Сі.

Як повідомив CNN співробітник місцевого готелю, спочатку невідомий у масці відкрив стрілянину по відвідувачах на другому поверсі будівлі. За даними порталу Rappler.com кілька людей постраждали. У той же час повідомляється про кількох нападників.

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У повідомленні туристичного комплексу Resorts World Manila вказується, що комплекс був закритий після стрілянини, влаштованої невідомим чоловіком.

"Компанія працює в тісному контакті з поліцією Філіппін, щоб переконатися, що всі гості і співробітники в безпеці. Ми просимо вас молитися в ці важкі хвилини", - йдеться в повідомленні.

Співробітник казино, що знаходиться в курортному комплексі, розповідав філіппінського телеканалу, що один з нападників вилив на ігровий стіл горючу рідину, пише Reuters.

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Представник збройних сил Філіппін повідомив, що поліція повністю контролює ситуацію в Resorts World Manila.

Відповідальність за напад вже взяло на себе угруповання "Ісламська держава" (ІД), повідомляє моніторингова група SITE.

Держдепартамент США у "Твіттері" повідомив, що вибухи і стрілянина також чутні в районі аеропорту Маніли і закликав американських громадян уникати районів, де сталася НП.